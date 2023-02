Sporting avança para os 'oitavos' da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer na curta visita ao reduto do Boa Hora, equipa da Segunda Divisão, naquele que foi o regresso à competições nacionais, depois da pausa para o Campeonato do Mundo.Os leões dominaram, vencendo por 41-28, com 21-12 ao intervalo.