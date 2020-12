Sporting avança para os oitavos-de-final da Taça de Portugal

O Sporting venceu este domingo (33-18) os Marienses, em Santa Maria (Açores) e juntou-se ao FC Porto nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.





Numa partida de sentido único, os leões não tiveram grandes dificuldades em ganhar a uma equipa do segundo escalão, chegando ao intervalo em clara vantagem (20-11).A segunda parte também foi tranquila para os leões, dos quais se destacou no ataque Joel Ribeiro, com 7 golos. Seifeddine Cherif (6) foi o melhor marcador dos açorianos.Em jogos da 3.ª eliminatória da Taça (passagem aos '16 avos'), o Sp. Espinho bateu (31-28) o Académico e o São Paio Oleiros venceu (30-25) o Santo Tirso.