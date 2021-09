Sporting bate Águas Santas rumo à final da Supertaça

O Sporting confirmou o seu favoritismo e apurou-se este sábado para a final da Supertaça, ao bater o Águas Santas por 35-30.





Na final-four que se disputa no Pavilhão Municipal da Nazaré, os leões foram para o intervalo na frente por 16-12. Os melhores marcadores dos vice-campeões nacionais foram Mamadou Gassama e Francisco Costa, ambos com oito golos.Do lado do Águas Santas, André Sousa foi o melhor marcador, com oito golos.O Sporting fica agora à espera do adversário da final de amanhã, que vai ser do clássico entre FC Porto e Benfica.