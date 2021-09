Sporting bate Belenenses e conquista Troféu Stromp

O Sporting conquistou esta noite o Troféu Stromp em andebol, ao derrotar no Pavilhão João Rocha o Belenenses por 32-29.





Ao intervalo, a equipa leonina, agora treinada por Ricardo Costa, perdia por 16-17, impondo a sua superioridade nos segundos trinta minutos, mas sempre com o Belenenses por perto.Leões e azuis do Restelo focam-se agora no campeonato nacional, que arranca este sábado. O Sporting recebe o Xico Andebol, enquanto o Belenenses desloca-se ao reduto do FC Gaia.