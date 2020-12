Sporting bate Belenenses no Restelo

Em jogo a contar para a 13.ª jornada do campeonato, o Sporting foi vencer este sábado ao terreno do Belenenses, por 33-20.





No Pavilhão Acácio Rosa, os leões foram para o intervalo na frente por três golos (17-14), dilatando a vantagem no segundo tempo (parcial de 16-6).A nível individual, Tiago Rocha, Francisco Tavares e Salvador Salvador destacaram-se no Sporting com cinco golos cada. Do lado do Belenenenses, o ex-leão Cláudio Pedroso evidenciou-se com sete tiros certeiros.Com este resultado, a equipa orientada por Rui Silva segue na liderança, agora com 37 pontos, e com mais dois jogos que FC Porto (3.º) e mais um que Benfica (2º.)