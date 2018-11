Sporting, Benfica e FC Porto na corda bamba

Os níveis de exigência estão muito altos para as equipas portuguesas na Europa, numa encruzilhada que tanto as pode fazer subir ao céu, como caírem no inferno. O Sporting recebe hoje (18h30) o Besiktas na 9ª ronda do Grupo C da Champions, podendo apurar-se já para a próxima fase. Para isso terá de vencer os turcos, beneficiar de uma derrota do Presov na Rússia e desejar que o Silkeborg pontue na Macedónia, garantindo, pelo menos o 2º lugar na série, que dá acesso ao playoff. Mas todas estas contas saem furadas se a lógica imperar, pelo que o cenário mais provável é mesmo ver tudo adiado para a derradeira jornada.

O treinador Hugo Canela quer que os leões entrem confiantes para mais uma final: "Não podemos ser sempre eternos segundos ou eternos terceiros. Apontamos para a excelência e ao 1º lugar."

Tarefa delicada

Já Carlos Resende, treinador do Benfica, acredita que a sua equipa tem capacidade para dar hoje (17h00), na Luz, a volta à 3ª eliminatória da Taça EHF, após a derrota (36-41) em Hannover: "Precisamos de ganhar por três na 1ª parte e por mais três na 2ª, defendendo melhor." Na mesma prova, o FC Porto terá de anular amanhã (18h00) a desvantagem de três golos (23-26) na receção aos cotados alemães do Magdeburg.

Mais tranquilo está o Madeira SAD, que joga hoje (17h00) com o Hurry Up na Challenge, após vitória clara (37-21) na Holanda.