Sporting cilindra dinamarqueses do Silkeborg

O Sporting teve uma entrada de leão no Torneio Internacional de Viseu-Feira de São Mateus, ao cilindrar este sábado os dinamarqueses do Silkeborg, por 33-25.Com uma equipa mais amadurecida, de que é exemplo o regressado Pedro Portela (6 golos), mas com muita juventude, os novos reforços, como Jan Gurri (5 golos), já se mostraram, numa equipa que jogou rápido, com boa defesa e muito contra-ataque.Ao intervalo o Sporting já vencia por 17-11, consolidando o marcador com o decorrer da 2.ª parte.Os lesões encerram este domingo o torneio de pré-temporada, defrontando os espanhóis do Torrelavega.