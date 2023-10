Sporting cilindra FC Gaia

O Sporting cilindrou (46-23) este sábado o FC Gaia, mantendo a liderança isolada na classificação da primeira fase do Campeonato, com o pleno de vitórias, após oito jornadas.Ao intervalo, o Sporting já ganhava por 23-11, mas na segunda parte não retirou o pé do acelerador, dando boas indicações para os próximos desafios.Na contagem decrescente para a estreia esta época na Liga Europeia, na receção de terça-feira (19h45) aos polacos do Chrobry Glogow, os leões apresentaram um ataque demolidor, com Salvador Salvador (7 golos), Pedro Portela (7), Mamadou Gassama (7) e Orri Orkelsson (5) em grande destaque.