Sporting cilindrado pelo Fuchse Berlin

Numa das piores exibições da época, o Sporting foi cilindrado (29-19) na tarde desta terça-feira pelos alemães do Fuchse Berlin, na 10.ª e última jornada do Grupo B da Liga Europeia. Mesmo assim, a derrota não compromete a passagem aos oitavos-de-final, faltando ainda saber a classificação final da série e quem será o próximo adversário, em fase a eliminar.



Os leões equilibraram o encontro até aos 12 minutos (5-5), mas depois foram dominados a todos os níveis, ao não terem soluções defensivas, nem atacantes, para além de cometerem muitas falhas técnicas que permitiram o contra-ataque ao adversário, bem interpretado pelo ponta dinamarquês Hans Lindberg - melhor marcador do encontro com 8 golos.



Já o guarda-redes sérvio, Dejan Milosavljev, brilhou com 13 defesas (45% de eficácia), secando o ataque dos leões (38% contra 62%).



A ganhar por 4 golos ao intervalo (14-10), o Fuchse Berlin partiu para a segunda parte com maior acutilância, acabando cedo com a resistência do Sporting, que teve como maior trunfo no ataque Pedro Valdés (5 golos).