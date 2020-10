Sporting com Füchse Berlim na fase de grupos da Liga Europeia

O Sporting vai ter os alemães do Füchse Berlim, vencedores em 2015 e 2018 e vice-campeões em 2019, como adversário na fase de grupos da Liga Europeia de andebol, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado na Áustria.

Além da formação alemã, candidata ao triunfo na prova, o Sporting, que ficou integrado no grupo B, irá ainda defrontar as equipas do Nimes (França), Dínamo Bucareste (Roménia), Tatran Presov (Eslováquia) e IFK Kristianstad (Suécia).

Pela terceira vez consecutiva o Sporting volta a encontrar os romenos do Dínamo Bucareste numa competição europeia de clubes, depois dos embates nos playoff de acesso à Liga dos Campeões das duas últimas épocas.

Há duas épocas os leões fizeram história ao apurarem-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões e já este ano o Dínamo de Bucareste 'vingou-se' e afastou o Sporting, que perdeu os dois jogos por 25-26 (casa) e 24-26 (fora).

A fase de grupos da Liga Europeia será jogada em formato de casa-fora em 10 jornadas. As quatro primeiras equipas de cada grupo qualificar-se-ão para os oitavos de final e os dois últimos posicionados serão eliminados da competição.