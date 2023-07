Sporting com pêras doces na Liga Europeia

Saído do Pote 1, o Sporting é um dos favoritos a passar à Main Round da Liga Europeia, sendo integrado no Grupo H, com húngaros do Tatabanya, polacos do Glogow e o vencedor do duelo de qualificação entre espanhóis do Granollers e romenos do Constanta. O sorteio de Viena deixou a fava para o Benfica (Pote 3), que jogará o Grupo A, com os franceses do Nantes, de Alexandre Cavalcanti, dinamarqueses do Kristianstad e o vencedor do playoff entre alemães do Rhein-Neckar Lowen e macedónios do Vardar, de Nilton Melo. ABC e Águas Santas procuram passar o playoff, frente a eslovenos do Trebnje e suíços do Winterthur, respetivamente. Se o conseguirem, o ABC defrontará no Grupo D os croatas do Nexe, eslovacos do Bystrica e dinamarqueses do Skjern, e os maiatos caem no Grupo C, com espanhóis do Cuenca, eslovenos do Gorenje e suecos do Sävehof.