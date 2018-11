Sporting com vitória folgada frente ao Fermentões

O Sporting venceu de forma clara o Fermentões por 36-22 num jogo que encerrou a 9.ª jornada do campeonato nacional.Os leões entraram melhor e colocaram o marcador em 5-0. O emblema vimaranense ainda conseguiu reduzir para 5-4, mas a partir daí o Sporting construiu uma vantagem confortável. Ao intervalo, a equipa de Hugo Canela vencia por 19-11.Na segunda parte, o Sporting não facilitou e marcou por mais 17 vezes. Pelos leões, Carlos Carneiro, Frankis Marzo, Neven Stjepanovic e Nuno Reis, todos com cinco golos, foram os principais obreiros da vitória leonina no Minho. Pelo Fermentões, Rui Rolo e José Pinto, com sete e cinco golos, respetivamente, estiveram em destaque.Os leões seguem na 3.ª posição com 25 pontos e estão a três do FC Porto e Benfica, que seguem na liderança partilhada com mais um jogo disputado.