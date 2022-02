Na véspera da visita do grande rival FC Porto à Luz, o Sporting consolidou este sábado a liderança no Campeonato, ao bater por números claros (38-20) o Vitória de Setúbal, em jogo da 17.ª jornada.A turma sadina ainda equilibrou os primeiros 15 minutos, mas ao perder algumas das suas peças mais importantes, designadamente Lucas Barros (sofreu três exclusões e viu o vermelho), perdeu soluções no ataque e o controlo do jogo.Ao intervalo, o Sporting, com uma defesa implacável, já vencia por 6 golos (17-11) e depois nunca mais baixou o seu ritmo de jogo, sempre com muita rotação e velocidade.Salvador Salvador e Francisco Tavares foram os mais produtivos no ataque dos leões, ao marcarem 6 golos cada.Rúben Santos foi o melhor marcador do Vitória, também com 6 golos.