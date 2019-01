Sporting contrata francês Arnaud Bingo

O Sporting assegurou esta sexta-feira um reforço para a sua equipa de andebol, o francês Arnaud Bingo, ponta esquerda, de 31 anos, que chega a Alvalade proveniente do Montpellier, de França."Tenho vontade de jogar muito rapidamente. Vim para o Sporting porque tenho vontade de ganhar com este clube. Tive a ocasião de jogar aqui na Liga dos Campeões e sei que é uma equipa muito boa. Estou muito honrado por aqui estar e poder trazer qualquer coisa à equipa", disse Arnaud Bingo em declarações aos meios do clube.Questionado sobre as ambições do Sporting para as campanhas europeias, Bingo foi cauteloso: "O importante é trabalhar para chegar ainda mais longe. Já fazem isto há algum tempo, tentar fazer parte das grandes equipas da Europa no andebol. Não é fácil. Penso que podemos chegar lá".Bingo foi campeão do mundo pela França em 2011 e conquistou a Liga dos Campeões na última temporada ao serviço do Montpellier.