Sporting contrata internacional sérvio

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação do sérvio Marko Vujin para a equipa de andebol. Proveniente dos alemães do Kiel, clube onde atuava desde 2012, o jogador de 34 anos é internacional pelo seu país (com a qual foi vicecampeão em europeu em 2012) e acumula uma passagem pelos húngaros do Veszprém.





"Estou muito feliz por fazer parte do Sporting, o maior clube português. É um novo desafio, um novo capítulo na minha vida e espero vencer muitos troféus. Todos com quem falei disseram-me o melhor do clube, da sua organização e da cidade de Lisboa", disse Vujin ao site do clube leonino, falando também dos objetivos para a época."Temos de vencer o campeonato, chegar longe na Liga dos Campeões… essa é a motivação que trago para o Sporting. Sei que o FC Porto foi campeão no ano passado, mas o Sporting é o maior clube em Portugal e, por isso, queremos ser campeões e estar a um nível muito alto na Liga dos Campeões", assegurou.