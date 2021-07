Sporting contrata pivô dinamarquês

Jonas Tidemand é o segundo reforço do Sporting a ser apresentado nesta quarta-feira. O pivô dinamarquês, de 26 anos, chega aos leões depois de ter representado o Skjern nas últimas duas épocas. Fez ainda parte da seleção da Dinamarca que conquistou o Campeonato do Mundo sub-19.





"Queria experimentar algo novo e chegou a oportunidade de vir para o Sporting. Aceitei e acredito que fiz a escolha certa. Cá estou com vontade de começar. Sou um lutador e espero acrescentar bastante à defesa. O Sporting tem estado a competir no topo do andebol europeu. Em Portugal, está sempre no topo e a lutar por títulos. Quero juntar-me a isso e espero ganhar títulos enquanto estiver aqui", disse o reforço leonino, ao site do clube.