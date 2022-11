Sporting contrata pivô norueguês

O Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação de Espen Vag, pivô norueguês de 28 anos de 1,94 metros de altura que representava o Drammen HK."Escolhi o Sporting por ser um clube enorme em todos os aspetos. Além do andebol e do futebol, tem um pouco de todas as modalidades, como o basquetebol ou o voleibol. Estou muito ansioso por estrear-me. Dentro de campo sou muito lutador. Embora não seja o jogador mais técnico, dou sempre tudo pela minha equipa e pelos meus colegas. Sou um jogador defensivo e sou muito alto, por isso posso usar a minha força para alcançar o sucesso aqui", sublinhou o reforço em declarações ao site do clube.Já Carlos Carneiro, director do andebol leonino, justificou esta contratação."Tivemos a infelicidade de perder o Jonas Tidemand devido a lesão, um dos jogadores mais importantes da equipa em muitos aspetos. Não é fácil substituí-lo, muito menos a meio de uma temporada pois todos os jogadores têm contrato, mas encontrámos o Espen, que vem ajudar-nos essencialmente no aspeto defensivo. Tem muita escola, é internacional norueguês e todos os sportinguistas gostarão dele porque vai morrer em campo pelo Sporting. No pouco tempo que teve de treino até ao momento, já conquistou toda a equipa com a sua entrega", destacou.