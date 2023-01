Sporting de luto pela morte de Nuno Benedito

O Sporting emitiu uma nota de pesar pela morte de Nuno Benedito, treinador de andebol dos escalões de formação do clube, que faleceu no domingo aos 51 anos."Nuno Benedito cumpria actualmente a sexta temporada ao serviço do emblema de Alvalade, onde era treinador dos escalões de formação do andebol. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", pode ler-se em comunicado.