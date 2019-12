Sporting defende liderança na Maia

O Sporting visita hoje (21h) o reduto do Maia ISMAI (4º classificado no campeonato), defendendo a liderança na prova, que cumpre a 15ª jornada, também com a realização de um ABC-Benfica e FC Porto-Águas Santas.

Em declarações ao ‘Jornal Sporting’, o treinador Thierry Anti não deseja perder o estatuto: "Queremos sempre ganhar. Na última época o Maia ISMAI ganhou ao Sporting e não quero que se repita. Expliquei aos jogadores que depois do apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões temos de pensar no campeonato. Temos seis jogos em dezembro, somos primeiros e queremos continuar nessa posição para termos umas boas férias de Natal."

Mas o FC Porto não desarma, mantendo a igualdade pontual com os leões. O lateral Fábio Magalhães quer ganhar ao Águas Santas: "É preciso abordar todos os jogos para ganhá-los, de modo a evitar perder pontos nesta luta com o Sporting."