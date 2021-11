Sporting defronta AEK na Liga Europeia: «Os jogos em casa são decisivos»

Classificação Liga Europeia Classificação Liga Europeia

O Sporting recebe esta terça-feira (19h45) os gregos do AEK, a contar para a 4.ª jornada da Liga Europeia. No segundo lugar do grupo, os leões querem cimentar a posição que dá acesso à fase seguinte da prova."Esperamos um jogo difícil diante de um adversário que teve um resultado surpreendente na primeira jornada ao ganhar ao USAM Nîmes Gard em sua casa. Nós perdemos com o USAM Nîmes Gard na última jornada e, mesmo tendo ficado com a sensação de que podíamos ter ganho, sentimos a dificuldade de jogar fora. O AEK conseguiu uma excelente vitória na primeira jornada, o que faz antever um adversário difícil, que sabe o que faz e que é agressivo no bom sentido. Do nosso lado, está a nossa ambição de conquistar mais uma vitória que é decisiva nas contas finais deste grupo. Os jogos em casa são decisivos e vamos trabalhar para conquistar essa vitória", perspetivou o técnico Ricardo Costa, em declarações ao site do clube."O AEK é uma equipa agressiva do ponto de vista defensivo. Essa agressividade pode ser má para o jogo, mas pode ser boa para o nosso lado. Se também formos agressivos, podemos tirar partido. Não nos podemos deixar intimidar. Depois, não sendo de um país tradicionalmente forte no andebol, é uma equipa que contrata jogadores que são das melhores equipas. É mais fácil construir equipas com atletas veteranos. Nós escolhemos outro caminho, o de fazer crescer", prosseguiu.