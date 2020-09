Sporting defronta Dobrogea Sud Constanta na 2.ª ronda de qualificação da Liga Europeia

O Sporting vai defrontar os romenos do Dobrogea Sud Constanta na segunda ronda de qualificação da Liga Europeia de andebol, ditou o sorteio desta terça-feira realizado em Viena.





O primeiro encontro será disputado na Roménia, a 22 de setembro, com a eliminatória a ficar resolvida no Pavilhão João Rocha, no dia 29. O vencedor garante um lugar na fase de grupos da competição, que arranca no próximo mês de outubro.