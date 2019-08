Sporting defronta V. Setúbal no Troféu Stromp

O Sporting recebe hoje o V. Setúbal em partida a contar para o Troféu Stromp e que serve de apresentação aos adeptos.

Apesar de ser um particular, Thierry Anti, técnico dos leões, não quer facilidades. "É a última partida antes de começar a competição e estou muito entusiasmado por conhecer o ambiente. Os jogos contra equipas como o V. Setúbal são importantes para que conheça os nossos adversários e o andebol português. O Troféu Stromp vai ser muito bom. Eu exijo sempre aos atletas que façam o seu melhor, mesmo nos jogos de preparação", disse o treinador francês, de 60 anos, ao site do clube. O ex-Nantes vai cumprir o primeiro jogo pelo Sporting.

O jogo antecede a estreia dos leões no campeonato, no próximo sábado, diante do Boa-Hora.