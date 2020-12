Sporting derrapa em França

Tal como há uma semana, o Sporting voltou a perder (24-27) esta terça-feira, desta vez em França, com o Nîmes, na 6ª jornada do Grupo B da Liga Europeia. Mesmo assim, os leões mantiveram o 4º lugar na série, que dá acesso à fase seguinte.

O Sporting equilibrou (5-5) nos primeiros 10 minutos, mas a partir daí perdeu o controlo do jogo, com uma defesa a conceder muitos espaços e o ataque a demonstrar muita ineficácia. A vantagem ao intervalo (16-12) dos gauleses era perfeitamente aceitável.

Com o segundo tempo, a turma lisboeta melhorou defensivamente, com o guardião Matevz Skok a brilhar, mas o ataque continuou a encontrar muitas dificuldades face à categoria do outro guarda-redes, Teodore Paul.

Frankis Carol foi o jogador do Sporting mais produtivo no ataque com 6 golos.