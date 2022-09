Sporting derrota Belenenses e discute Supertaça com o Benfica

O Sporting apurou-se este sábado para a final da Supertaça de andebol, marcada para domingo, frente ao Benfica, depois de bater o Belenenses, por 24-38, na segunda meia-final da final four, em Serpa. Os leões partiam como favoritos para este encontro frente aos azuis e, apesar de algum equilíbrio durante a primeira parte, acabaram por alcançar uma vitória tranquila.No primeiro tempo, o Sporting foi quase sempre melhor, mas o Belenenses, com grande eficácia no ataque, nunca deixou os leões obterem uma grande vantagem no marcador e até conseguiram igualar o resultado antes do descanso.Depois de o jogo a chegar ao intervalo empatado 16-16, o Sporting apareceu para a segunda parte mais forte e terá beneficiado da aparente quebra física dos jogadores do Belenenses.Com ataques rápidos, jogadas combinadas e remates de meia distância, os leões somaram golos e construíram uma vitória tranquila, com destaque para Francisco Costa, que chegou ao final da partida com sete tentos.Já o Belenenses sentiu grandes dificuldades para ultrapassar o bloco defensivo verde e branco e até esteve largos minutos sem conseguir concretizar os ataques em golo.Edvaldo Ferreira, com nove golos, foi quem esteve em maior destaque na equipa do Restelo.Com esta vitória, o Sporting marca encontro com o Benfica na final da Supertaça de andebol masculino, marcada para domingo, às 17:00, no Pavilhão Municipal dos Desportos Carlos Pinhão, em Serpa.16-16.Sob a arbitragem de Ruben Maia e André Nunes, as equipas alinharam e marcaram:Miguel Moreira, Nelson Pina (6), Christopher Selles, Gonçalo Nogueira (3), Tiago Pereira, Edvaldo Ferreira (9) e Bruno Moreira (2).Tiago Silva, Tomás Ferreira, Rui Barreto, Uros Markovic, Diogo Miranda, Gonçalo Soares, Diogo Domingos, Tiago Ferro (1), Pedro Santana (3).Carlos Jorge.Manuel Gaspar, Francisco Tavares (2), Jonas Tidemand (1), Josep Ortiz (6), Francisco Costa (7), Salvador (4) e Natan Diaz (3).Edney Oliveira, Edmilson Araújo (1), Patryk Walczak (1), Carlos Pasarin (1), Mamadou Cissokho (6), Jens Schongarth (1), Etienne Mocquais (1), Leonel Maciel e Martim Costa (4).Ricardo Costa.2-3 (05 minutos), 6-8 (10), 8-9 (15), 10-11 (20), 12-15 (25), 16-16 (Intervalo), 19-20 (35), 19-24 (40), 20-26 (45), 22-28 (50), 23-34 (55), 24-38 (60).Cerca de 700 espetadores.