Sporting derrota Belenenses e segue 100% vitorioso

Segue tudo na mesma no campeonato nacional de andebol. Esta quarta-feira, em duelo antecipado da 9.ª jornada, o Sporting manteve o percurso 100% vitorioso na prova, ao vencer por 31-21 na receção ao Belenenses.Numa partida onde ao intervalo já vencia por 15-12, a equipa leonina esteve sempre no comando das operações e triunfou com dez golos de avanço. Uma vantagem clara num duelo em que Pedro Valdes, com oito golos, foi a principal figura.O leão, refira-se, tem agora 27 pontos, os mesmos que o FC Porto e mais 5 do que o Benfica.