Sporting derrota Boavista no fecho da primeira fase

O Sporting regressou às vitórias no campeonato, depois da derrota a meia da semana no Pavilhão João Rocha com o FC Porto, ao derrotar esta tarde na deslocação ao Porto a equipa do Boavista.





Os leões venceram por 26-18, com Tiago Rocha a cotar-se como o melhor marcador da equipa, com 5 golos, mas foi Tiago Costa, do Boavista, o mais certeiro do encontro, com 6 golos.Também o FC Porto venceu, ao bater o Avanca por 38-19.Chega assim ao fim a primeira fase do campeonato, sendo que as seis primeiras classificadas compõem o Grupo A, que vai decidir o título e que são as seguintes: FC Porto (1.º) Sporting (2.º), Benfica (3.º), Belenenses (4.º), Águas Santas (5.º) e ABC (6.º).As equipas partem para a segunda fase com metade dos pontos.