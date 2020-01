Sporting derrota Feirense e avança na Taça de Portugal

O Sporting confirmou o favoritismo e assegurou esta quarta-feira o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao derrotar de forma clara o Feirense, fora de casa, por 40-20.





Num encontro no qual ao intervalo já 'dobrava' os golos do adversário, o leão esteve sempre no comando das operações numa partida na qual Tiago Rocha, com sete golos, foi o jogador mais certeiro.