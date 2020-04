Sporting disponível para concluir campeonato "caso a saúde pública esteja salvaguardada"

O Sporting disse este sábado estar disponível para concluir o campeonato de andebol "caso a saúde pública esteja salvaguardada". O clube leonino reconhece contudo estar "apreensivo com alguns problemas, como por exemplo as dificuldades dos jogos nas ilhas, assim como a longa paragem que os clubes já enfrentam".





O Sporting Clube de Portugal esclarece que se mostra disponível para que o Campeonato Placard Andebol 1 termine, caso a saúde pública esteja salvaguardada e acredita que não se devem tomar decisões definitivas enquanto existam datas disponíveis para terminar a competição. Esta tem sido a posição do Clube em todos os campeonatos das modalidades de pavilhão.Desde o início da actual pandemia de COVID-19 que o Sporting CP tem estado sempre disponível para conversar com clubes e federações sobre soluções conjuntas para um problema comum. Foi isso que, mais uma vez, tentou fazer para na passada quarta-feira, numa reunião por videoconferência com representantes dos 14 clubes do Campeonato Placard Andebol, para analisar as repercussões que a situação presente causou no desporto e em especial, no andebol.Apesar da convicção que a melhor solução para o Andebol Nacional é terminar as competições quando for possível, estamos também apreensivos com alguns problemas, como por exemplo as dificuldades dos jogos nas ilhas, assim como a longa paragem que os clubes já enfrentam.O Sporting Clube de Portugal continua fortemente empenhado em colaborar com a Federação Portuguesa de Andebol para encontrar as melhores soluções para a recuperação do Andebol Nacional."