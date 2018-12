Sporting disputa com Dinamo Bucareste 'playoff' da Liga dos Campeões

O Sporting perdeu este domingo por 29-28 com o Bjerringbro-Silkeborg, na Dinamarca, na derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, e vai disputar a qualificação para os oitavos de final com os romenos do Dínamo Bucareste.Numa partida decisiva para a formação dinamarquesa, que necessitava de pontuar para se qualificar, enquanto o Sporting já estava apurado, o golo que desfez a igualdade e garantiu o triunfo do Bjerringbro-Silkeborg surgiu a sete segundos do final e valeu a primeira posição do grupo C.O Sporting terminou na segunda posição, com 14 pontos, tantos quantos os somados pelos eslovacos do Tatran Presov (terceiros), mas em melhor situação no desempate pelo coeficiente de golos marcados.A formação 'leonina' vai disputar o 'play-off' de acesso aos oitavos de final com os romenos do Dínamo Bucareste, primeiros classificados do grupo D, numa decisão a duas mãos, com jogos a 20/24 de fevereiro e 27/03 de março de 2019.O Bjerringbro-Silkeborg também irá disputar a continuidade na prova frente aos polacos do Wisla Plock, segundos classificados do grupo D, num 'play-off' a decorrer igualmente a duas mãos e com jogos a disputar entre 20 e 24 de fevereiro e entre 27 de fevereiro e 03 de março de 2019.Numa partida equilibrada, com 16-16 ao intervalo e com sucessivas mudanças no comando do marcador, em toda a segunda parte, o Bjerringbro-Silkeborg acabou por ser mais eficaz nos minutos finais, em que obrigou o Sporting a anular sucessivas desvantagens.Carlos Ruesga, Fabio Chiuffra, Ivan Nikcevic e Luís Frade, todos com cinco golos, foram os jogadores em destaque no capítulo da concretização na equipa do Sporting, enquanto o melhor marcador do encontro foi o dinamarquês Nikolaj Nielsen, com sete.APS // JPLusa/Fim