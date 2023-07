Sporting e Benfica defrontam-se na primeira jornada do campeonato nacional

Os rivais lisboetas Sporting e Benfica vão defrontar-se na primeira jornada do campeonato nacional de andebol 2023/24, enquanto o campeão FC Porto vai iniciar a defesa do título no reduto do Belenenses, ditou esta segunda-feira o sorteio.

O sorteio, realizado na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP), ditou um dérbi lisboeta logo na ronda inicial, no Pavilhão João Rocha, no fim de semana de 2 e 3 de setembro, num emparelhamento que não possuía qualquer condicionante na definição dos encontros.

A jornada inaugural conta ainda com as partidas Vitória de Setúbal-Águas Santas, Gaia-Vitória de Guimarães, Póvoa-Avanca e Marítimo-ABC Braga.

O primeiro jogo grande a envolver o campeão nacional, o FC Porto, terá lugar apenas na sétima ronda, na receção ao Benfica, terceiro classificado na última edição, ao passo que, na 11.ª ronda, também recebe o vice-campeão Sporting, na Dragão Arena.

Os leões terão mesmo dois duelos grandes consecutivos, e ambos fora de casa, dado que visitam o Benfica na 12.ª jornada, a primeira da segunda volta da primeira fase, em que o FC Porto visitará o Sporting e os encarnados na 18.ª e 22.ª rondas, respetivamente.

O campeonato masculino deixa de ser disputado integralmente por 14 equipas, que se defrontavam em duas voltas, para seguir esta temporada um formato com duas fases, a primeira composta por todos os 12 clubes, também a duas voltas.

Segue-se a fase final, em que as equipas avançam com metade dos pontos acumulados na primeira fase, sendo distribuídas por grupos de quatro clubes, cada - os quatro primeiros disputam o título e assim sucessivamente, até aos quatro últimos que jogarão para evitar a despromoção -, defrontando-se também em duas voltas.

A competição 'cresce' de 26 para 28 jogos, promovendo, sobretudo com a segunda fase, mais clássicos entre os grandes.

Por outro lado, o sorteio do calendário do campeonato feminino de andebol ditou que o campeão nacional Benfica vai estrear-se no pavilhão do vice-campeão Madeira SAD, numa competição que sofreu igualmente modificações, relativamente às derradeiras edições.

A competição feminina integra 10 clubes, que se defrontam em duas voltas, sendo, depois, divididos, também com 50% dos pontos, pela fase de apuramento do campeão, para os seis primeiros, e pela 'poule' pela manutenção, destinada aos quatro últimos.

Os encontros Academia S. Pedro do Sul-Juventude do Lis, Colégio de Gaia-ABC Braga, Alpendorada-SIR 1.º Maio e Gil Eanes-Almeida Garrett completam a jornada inaugural.