Sporting e Benfica fizeram este sábado valer a sua superioridade e carimbaram o passaporte para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.Os leões foram ao reduto do Gondomar vencer por 40-22, com Neven Stjepanovic a marcar sete golos. Por seu lado, as águias triunfaram no recinto do Santo Tirso por 38-21 e o seu melhor marcador foi Francisco Pereira, com 11 tentos.