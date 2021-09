Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting e Benfica têm hoje cartada decisiva no acesso à fase de grupos da Taça Europa Leões jogam na Dinamarca com o TTH Holstebro; águias recebem alemães do Rhein-Neckar Lowën





Treinadores Chema Rodríguez (Benfica) e Ricardo Costa (Sporting)