Sporting e Benfica triunfam antes do dérbi

A anteceder o dérbi entre leões e águias, na próxima jornada, o Sporting venceu (36-28) este sábado em Belém e o Benfica ganhou (40-22) na receção ao Avanca, em jogos da 11.ª jornada do Campeonato.No Restelo, o Belenenses resistiu 10 minutos (5-5) e equilibrou a primeira parte, mas chegou ao intervalo em desvantagem (15-17), pois o Sporting aproveitou o contra-ataque para se impor aos erros da turma anfitriã. A meio da segunda parte, os leões abriram uma vantagem de sete golos (27-20, aos 45 minutos) e controlaram o resto da partida.Martim Costa (10 golos), Francisco Tavares (5) e Josep Folques (5) destacaram-se pelo Sporting, enquanto Edvaldo Ferreira (8) foi o maior artilheiro do Belenenses.Na Luz, as águias dominaram praticamente todo o encontro e ao intervalo já tinham uma vantagem folgada (23-13), não tendo problemas de maior para fecharem a partida. Demis Grigoras (6 golos), Petar Djordjic (5) e Luciano Silva (5) foram os melhores marcadores do encontro.Pelo Avanca brilhou Daniel Vieira (7) e Lourenço Santos (6).