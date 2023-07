Sporting é cabeça-de-série na Liga Europeia

O Sporting é a equipa portuguesa mais bem colocada no ranking da EHF (em 16.º) e, por conseguinte, será um dos cabeças de série dos oito grupos da fase preliminar da próxima época da Liga Europeia, com 32 equipas, em oito grupos, de quatro cada, onde o Benfica (17º) estará como terceiro pré-designado.Face ao seu estatuto, os leões evitam os alemães do Fuchse Berlin, detentores do troféu que destronaram o campeão Benfica (17.º) em 2021/22, assim como franceses do Nantes, espanhóis do Cuenca, polacos do Zabrze, dinamarqueses do Silkeborg e suíços do Kedetten.Com um novo formato de competição, os dois primeiros de cada um dos oito grupos transitam para uma das quatro Main Round. Depois, o vencedor de cada uma das quatro Main Round apura-se diretamente para os quartos-de-final, enquanto os segundos e terceiros disputam um playoff de acesso aos ‘quartos’.A Final-4 está agendada para 25 e 26 de maio de 2024.Até à fase regular, há lugar a uma pré-eliminatória, que será sorteada esta terça-feira em Viena de Áustria, com a primeira mão a ser disputada a 27 ou 27 de agosto e a segunda a 2 ou 3 de setembro.São 10 as equipas à procura de entrarem na fase de grupos,divididas em dois Potes: o primeiro com o recém regressado às provas europeias ABC(128.º) e o segundo com o Águas Santas (51.º), pelo que as equipas poderão encontrar-se, pois não haverá proteção ao encontro entre clubes dos mesmos países.