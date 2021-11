Sporting e FC Porto com triunfos tranquilos

O Sporting recebeu e venceu este sábado a Sanjoanense, por 42-23, em encontro a contar para a 10.ª jornada do campeonato nacional. Os leões, a par do FC Porto, seguem no topo da classificação só com vitórias.No Pavilhão João Rocha, a equipa de Ricardo Costa liderava por 23-14 ao intervalo, numa partida em que Duarte Seixas foi o melhor marcador leonino, com oito golos em nove remates. Do lado dos visitantes, Leonardo Silveira destacou-se com sete tiros certeiros.Ainda hoje, o FC Porto foi vencer ao terreno do Boa Hora, por 38-23 . Com cinco golos cada, Pedro Cruz e Diogo Oliveira foram os melhores marcadores dos dragões.