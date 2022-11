Sporting e FC Porto cumprem ainda antes do clássico

Na estreia do reforço norueguês Espen Vag, o Sporting venceu (25-23) ontem, em Braga, frente ao ABC e manteve o pleno de nove vitórias no Campeonato, embora quem está na frente, com um jogo a mais, é o FC Porto, que bateu (35-27) o Belenenses. Os dois primeiros cumpriram as obrigações, ainda antes de iniciarem agenda muito exigente, de onde se destaca o clássico entre as duas equipas na próxima ronda (dia 27), no Pavilhão João Rocha.

No Flávio Sá Leite, os leões entraram a todo o gás e dominaram até ao intervalo (15-9). O ABC reagiu, mas o que conseguiu foi uma aproximação a dois golos (14-16). O Sporting voltou a distanciar-se (22-16) e controlou. O treinador do Sporting, Ricardo Costa, ficou contente: "Gostei alguns momentos num pavilhão onde é sempre difícil jogar. Na primeira parte estivemos muito bem na defesa, mas na segunda entrámos em falso e perdemos a vantagem. Mas pelo seu todo, tenho de dar os parabéns aos jogadores."

No Dragão Arena, o Belenenses realizou uma boa primeira parte, mas claudicou no tempo complementar.