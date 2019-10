Sporting e FC Porto defendem primeiro lugar

Sporting e FC Porto, empatados na liderança do Campeonato Nacional, defendem hoje essa condição, em jogos antecipados da 8ª jornada, devido aos compromissos que vão ter na Liga dos Campeões, no próximo fim de semana.

Os leões defrontam, na Cidade do Sado, o lanterna-vermelha, que já trocou de treinador esta temporada, o V. Setúbal, mas nem por isso consideram o confronto mais fácil.

"Subiram à 1ª Divisão e, por isso, não têm muita pressão. Vão tentar demonstrar o melhor possível contra o Sporting e antecipamos um ambiente intenso", revelou ao ‘Jornal Sporting’ o sérvio Nemanja Mladenovic.

Em Setúbal, o novo treinador aproveitou "uma semana de trabalho sem jogos": "Para conhecer os jogadores e abordar alguns conteúdos que pretendo implementar na equipa."

Já no Porto vai haver dérbi, com a receção dos campeões nacionais ao vizinho Boavista, 11º posicionado no campeonato.

"Estamos a preparar este jogo como preparamos todos os outros. Vai ser um jogo complicado, frente a um adversário motivado. Não espero uma surpresa, por isso temos de entrar concentrados e fazer um jogo sério do início ao fim. Temos de entrar melhor do que entrámos contra o ABC. Somos nós que temos de tornar o jogo fácil", destacou o guarda-redes do FC Porto, Thomas Bauer, em declarações ao Porto Canal.