Sporting e FC Porto também vencem no campeonato

O Sporting e o FC Porto também venceram, tal como o Benfica, os respetivos jogos da terceira jornada do Campeonato Placard.





Os leões bateram, no Pavilhão João Rocha, o ABC, por 32-29, com 14-13 ao intervalo, destacando-se Frankis Carol com oito golos. Já os dragões, após a primeira vitória na Liga dos Campeões, receberam e venceram o Avanca por 34-27.Foto: Sporting CP