Sporting e FC Porto vencem antes do Clássico

Sporting e FC Porto venceram esta noite os respetivos encontros da 14.ª jornada do campeonato Placard, antes de se defrontarem no próximo sábado no Dragão Arena, clássico esse que vai decidir a liderança, uma vez que as duas equipas chegam a esse duelo empatadas com 39 pontos.Os leões receberam em casa emprestada, em Almada, o Sporting da Horta, vencendo por 34-21, com destaque para os seis golos de Francisco Costa.Já no Dragão Arena, era expectável que o FC Porto tivesse maior oposição do Águas Santas, mas a diferença de golos no final espelha bem o domínio dos campeões nacionais, que venceram por 38-26, com grande destaque para Pedro Cruz, que defrontou a sua antiga equipa e apontou 13 golos, com destaque para os 100% de eficácia na conversão de livres de sete metros (6/6).