Sporting e FC Porto vencem no Campeonato

O Sporting defendeu o 2.º lugar e manteve a perseguição ao líder FC Porto, ao vencer (28-20) em Águas Santas, enquanto os dragões foram mais fortes (41-29) na receção à Sanjoanense, na 27.ª jornada do Campeonato.Os leões, sem o lesionado Edmilson Araújo, controlaram sempre o marcador, e ao intervalo já venciam por 15-11, aumentando a vantagem no segundo tempo, com destaque no ataque para o inevitável Kiko Costa, autor de 11 golos.No Dragão Arena, os azuis e brancos também demonstraram a sua superioridade, com Diogo Branquinho a marcar 7 golos, bem secundado por Diogo Oliveira, António Areia, Daymaro Salina e Ivan Sliskovic, todos com 5 cada.