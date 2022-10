Sporting em viagem de risco

O Sporting tem hoje mais uma dura missão na viagem de risco a Águas Santas, defrontando a equipa sensação do Campeonato, em duelo da 3ª jornada. Os maiatos venceram, recentemente, o FC Porto e o Belenenses, em jogo da Liga Europeia, mas os leões respiram confiança, depois de baterem os dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg, também no playoff de acesso aos grupos da prova do Velho Continente. O central leonino, o espanhol Natán Suárez, disse à Sporting TV que a equipa está preparada: "O Águas Santas reforçou-se muito bem com dois centrais, tem uma equipa mais completa. Ganhou ao FC Porto, mas vamos fazer o nosso campeonato e só nos preocupamos connosco. Estamos a trabalhar muito bem."

Também só com vitórias está o Benfica, que recebe o Vitória, e o ABC, de visita a Viseu. Já o FC Porto viaja até Avanca e o Belenenses até Gaia.