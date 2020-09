Sporting empata (27-27) na Roménia

O Sporting estreou-se, esta terça-feira, com um empate (27-27) frente ao Dobrogea Sud, na primeira mão da segunda ronda da Liga Europeia, em jogo disputado em Constanta, na Roménia.





Os leões dominaram a primeira parte (16-14), mas os anfitriões reentraram melhor e estiveram quase sempre na frente no tempo complementar, mas mesmo assim a turma portuguesa conseguiu empatar.Destaques para Frankis Carol, com 7 golos, e Arnaud Bingo, com 4, e para o guarda-redes Manuel Gaspar, com 7 defesas e 43 por cento de eficácia.A segunda mão, no Pavilhão João Rocha, é no dia 29 de setembro,Foto: Sporting CP