Sporting empata com Magdeburg na Liga Europeia

O Sporting empatou (29-29) esta terça-feira com o Magdeburg, campeão mundial de clubes (Jeddah’2021), na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Europeia, disputada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.No duelo entre os líderes do Campeonato Placard e da Bundesliga, os portugueses alcançaram um excelente resultado, sem se intimidarem com os nomes do adversário, designadamente o astro holandês Kay Smits, que tanto trabalho deu aos Heróis do Mar no último Europeu’2022 e que vai estar a 14 de abril em Portimão, na primeira mão da final do playoff de acesso ao Mundial’2023, no Portugal-Holanda.Com um ataque muito eficaz, sendo de destaquar Martim Costa, que só na primeira parte marcou 7 golos (fez 8 no total como o irmão Francisco), os leões dominaram por completo a turma germânica, com dificuldades na defesa e no ataque, graças à boa coesão leonina, bem escudada nos guarda-redes Matevz Skok e em Yassine Belkaied.Os alemães ainda equilibraram até aos 20 minutos (10-10), mas o treinador Ricardo Costa pediu um desconto de tempo, corrigiu as marcações e desenhou o ataque, com o Sporting a disparar para 3 golos de vantagem ao intervalo (16-13) e com nota artística, como no 12.º golo, quando Martim combinou para uma finalização aérea do irmão Francisco.O reatamento não foi de feição para o Sporting, pois algumas falhas técnicas permitiram ao Magdeburg recuperar da desvantagem, empatar (18-18) e chegar à vantagem (21-20; 42’), seguindo-se um período muito dividido, com alternância no marcador.Com o público entusiasmado, o Sporting podia fechar com a vitória, mas não marcou o último ataque.A elminatória está em aberto, com a segunda mão a realizar-se a 5 de abril na Alemanha.