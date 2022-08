Sporting empata em Espanha

Depois de na véspera ter vencido o Recoletas em Valladolid, o Sporting empatou ontem frente ao Ademar León (27-27), em novo teste da pré-temporada. Numa partida em que perdia por 16-14 ao intervalo, a formação orientada por Ricardo Costa, que representou o Ademar enquanto jogador, reagiu no segundo tempo e recuperou de uma desvantagem de cinco golos (19-24) para chegar ao empate final. Com seis golos, Kiko Costa foi o o melhor marcador da partida, com 6 golos, bem acompanhado do seu irmão Martim (5), Folqués (4) e Tidemand (4), num encontro em que os leões jogaram com três reforços para 2022/23: ação: Edy Silva, Étienne Mocquais e Patryk Walczak.

Entretanto, a Seleção sub-18 defronta hoje (9h00) a Noruega no jogo de atribuição do 7º/8º lugar do Europeu.