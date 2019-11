Sporting empata na Champions e adia decisões para o João Rocha

O Sporting empatou (32-32) este sábado com o Bidasoa, em Irun (País Basco), deixando adiadas as contas do apuramento para o playoff de acesso aos oitavos-de-final no Grupo C da Liga dos Campeões.Os leões terão, no entanto, uma derradeira chance no próximo dia 30, se vencerem em Lisboa os suecos do Savehof, que, por sua vez, bateram (30-29) os eslovacos do Presov.Numa partida que se antevia difícil, os leões entraram bem no jogo e dominaram quase sempre o marcador, mas o Bidasoa soube sempre reagir, designadamente no minuto final em que conseguiu anular uma desvantagem de 2 golos (30-32), devido a erros da equipa de Lisboa.A turma espanhola garantiu o 1º lugar da série, com 15 pontos, enquanto Sporting e Savehof somam 12.