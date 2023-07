Sporting empresta jovem António Machado ao Marítimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Marítimo oficializou a chegada de António Machado, pivô português de 19 anos, por empréstimo do Sporting, por uma temporada.O jovem vai fazer parte do Mundial sub-19, devendo integrar o plantel comandado por Paulo Fidalgo em agosto.Na época passado, António Machado jogou no V. Setúbal, também cedido pelos leões, tendo feito 22 partidas (16 golos).