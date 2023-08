Sporting encerra torneio com vitória

O Sporting encerrou este domingo o Torneio Internacional de Viseu-Feira de São Mateus no 2.º lugar, em igualdade de pontos com o poderoso Veszprém, com mais uma vitória frente aos espanhóis do Torrelavega (30-23), causando inveja aos rivais Benfica e FC Porto, que acabaram no 4º e 6º lugares, respetivamente.Foi um bom ensaio para os leões, que começam a época na Supertaça Ibérica, ante Barcelona, prova que decorre nos dias 2 e 3 de setembro, em Viana do Castelo.A partida com a equipa da Liga Asobal teve sentido único, pois os verde e brancos assumiram as despesas do desafio desde os primeiros minutos, chegando ao intervalo em clara vantagem (18-13).Com o controlo consolidado, a 2ª parte foi jogada em toada de paragem e resposta, pelo que os sete golos de diferença no final não seu para os leões superarem a diferença de golos dos húngaros do Veszprém, que bateram Benfica e FC Porto.O clube lisboeta teve como trunfos no ataque Kiko Costa (4 golos), bem secundado por Jan Gurri (3), Mamadou Gassama (3), João Gomes (3) e Martim Costa (3), a demonstrarem que a equipa pouco perde em performance mesmo quando roda o banco de suplentes.