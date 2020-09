Sporting entra a ganhar frente ao Boavista

O Sporting estreou-se a ganhar na tarde deste sábado no Campeonato Nacional, ao bater (31-17) o Boavista no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. Foi um jogo, referente à 1.ª jornada, de sentido único, com os leões a demonstrarem a sua superioridade logo na primeira parte (18-9).





No tempo complementar, o jogo foi mais pausado, com a turma da casa sempre a controlar o adversário.Darko Djukic (7 golos) e Carlos Ruesga (6) estiveram em destaque pela equipa dos leões.