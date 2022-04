O Sporting esmagou (45-29) este sábado o FC Gaia, em jogo da 22.ª jornada do Campeonato.Os leões, com a embalagem vinda da Liga Europeia depois do empate (29-29) com os alemães do Magdeburg, não deram hipóteses à turma orientada por Carlos Resende, mantendo a liderança da classificação, mas com mais um jogo que Benfica e dois que FC Porto - joga ainda este sábado em Avanca.Ao intervalo, o Sporting já ganhava por 8 golos (20-12), com vários jogadores em destaque, como o cubano Hanser Rodriguez (8 golos), Edmilson Araújo (6), Josep Folques (6) e Martim Costa e Mamadou Gassama (5 cada).Segue-se, terça-feira, o embate no reduto do Magdeburg, na Alemanha, na luta pela passagem aos oitavos-de-final da Liga Europeia.