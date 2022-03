Sporting, FC Porto e Benfica vencem no Campeonato

Sporting, FC Porto e Benfica venceram, este sábado, os respetivos adversários na 20.ª jornada do Campeonato, mantendo tudo na mesma, com os leões a liderarem a tabela, com um jogo a mais que dragões, e dois em relação às águias.A turma de Alvalade foi ganhar (35-24) a Avanca e a da Invicta venceu (45-27) no Restelo, enquanto as águias receberam e bateram (39-25) na receção ao FC Gaia.Em Avanca, Francisco Costa esteve em destaque, ao marcar 10 golos; Pedro Cruz (10) também esteve em grande frente ao Belenenses e na Luz brilhou Mamadou Keita (6).O Sporting lidera com 58 pontos, seguido do FC Porto (55, um jogo a menos) e do Benfica (50, dois jogos a menos).